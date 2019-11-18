ЕС согласился упростить визовый режим с Белоруссией

Совет ЕС заявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией, следует из текста постановления Совета, опубликованного в официальном журнале ЕС.

«Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Белоруссией с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении», – передает ТАСС текст постановления.

Напомним, в сентябре пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Белоруссия и ЕС заключат соглашение об упрощенной выдаче виз и реадмиссии.

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