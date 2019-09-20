Лукашенко решил упростить визовый режим с ЕС

Белоруссия и Евросоюз заключат соглашение об упрощенной выдаче виз и реадмиссии, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии», – цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией позволит снизить стоимость виз для прибывающих в страны ЕС белорусов почти вдвое – с 65 до 35 евро, уточняет БелТА.

Кроме того, Глаз заявил, что МИД Белоруссии считает важным шагом для двусторонних отношений скорейший обмен послами между Минском и Вашингтоном.

«Надо понимать, что вопрос назначения послов – это суверенное право каждой страны, и я не уверен, что для этого потребуется проведение каких-то специальных консультаций или дополнительных встреч», – сказал Глаз.

Консультации Белоруссии и ЕС об упрощенном оформлении въездных документов ведутся с 2014 года. Соглашение должно быть ратифицировано национальным собранием Белоруссии и одобрено Европарламентом.