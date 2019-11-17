Рудковская показала «страшное» фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская опубликовала свое совместное фото с бывшим преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве и расчленении своей молодой возлюбленной. На снимке также присутствует певец Дима Билан и другие известные персоны.

«Какую мне страшную фотографию на ночь глядя прислали. Аж страшно стало... 2007 год. Рядом со мной Наталья Карпова – супруга Анатолия Карпова, трехкратного чемпиона мира по шахматам, Дима Билан, Виктор Николаевич [Батурин, шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова] и, собственно говоря, тот самый историк – Олег Соколов!» – написала она в своем Telegram-канале.

По словам Рудковской, Соколов «постоянно набивался в друзья» к ее бывшему мужу Виктору Батурину, «доказывая ему свою любовь к Наполеону», но тот «держался от него всегда подальше». «И правильно делал!» – добавила продюсер.

Напомним, по версии следствия, историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него. Ученый признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

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