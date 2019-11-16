Хозяин толстого кота Виктора обратился к «Аэрофлоту»

Житель Владивостока Михаил Галин, которого не хотели пускать на борт самолета из-за слишком толстого кота, выступил с обращением к компании «Аэрофлот», которая аннулировала его бонусные баллы, накопленные за 14 лет.

На своей странице в Instagram хозяин толстого кота Виктора поблагодарил всех, кто поддержал их, и сказал, что хочет направить «волну популярности» в правильное русло.

«Пусть история с Виктором даст начало доброму делу. Многие из вас предлагали перечислить свои мили по бонусной программе Аэрофлота на мой счет. К сожалению, счет заблокирован, и я хочу попросить вас перевести эти мили на благотворительный счет «Мили милосердия», который предусматривает бонусная программа «Аэрофлота», – написал он.

Михаил Галин также попросил «Аэрофлот» перечислить на благотворительный счет его бонусные баллы, которые были аннулированы компанией. «370 тыс. миль – это большая сумма, честно накопленная за 14 лет, и мне не хотелось бы, чтобы они бесследно пропали», – отметил он.

«Пусть это будет наше совместное решение, так как я не сделал этого сам, когда у меня была такая возможность. Мне кажется, это станет правильным завершением истории маленького кота и большой авиакомпании)» – добавил Галин.

Напомним, на прошлой неделе сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пропустить кота Виктора на борт самолета, вес которого превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг. Тогда хозяин животного решил подменить Виктора на кота-дублера и взвесить при регистрации его. За нарушение правил «Аэрофлот» исключил пассажира из программы лояльности.

Хозяин кота признал свою неправоту, но подчеркнул, что не имел морального права сдавать питомца в багаж, поскольку Виктор не мог там лететь из-за состояния здоровья, а при взлете и посадке животное задыхалось от сильного слюноотделения.

История вызвала широкий общественный резонанс.

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