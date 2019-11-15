В Праге собрались установить памятник власовцам

В пражском районе Ржепорые собрались установить первый на территории Чехии памятник власовцам, сообщает Forum 24.

По словам старосты этого района Павла Новотного, он будет с удовольствием наблюдать за тем, как коммунисты придут в ярость о того, что их «пропагандистский тезис» об освобождении Праги Красной армией будет опровергнут, пишет «ИноСМИ» со ссылкой на Forum 24.

Отмечается, что идею отдать дань памяти власовцам старосте района подсказал его коллега по партии - историк Павел Жачек. Предполагается, что памятник будет установлен в течение года.

«При этом в Ржепорые никто не против. Я был удивлен, но у меня в этом смысле просвещенные коллеги», – заявил Новотный.

Он добавил, что хотел бы полюбоваться, как установка памятника приведет коммунистов «в бешенство». «Ко мне наклонился господин Штетина (бывший евродепутат, – прим. ВЗГЛЯД) и обронил: «Коммунисты будут в бешенстве», - заявил Новотный.

Староста отрицает, что решил установить памятник власовцам на фоне ситуации с демонтажем памятника маршалу Коневу.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о ситуации вокруг памятника маршалу Коневу, который пражские власти решили убрать с центральной площади, а также о роли власовцев в освобождении города.