Суд в Москве арестовал Энтео

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на пять суток координатора движения «Декоммунизация», скандально известного «православного активиста» Дмитрия Энтео за нарушение правил проведения массовой акции.

«Судья назначила наказание в виде административного ареста сроком на пять суток», – сообщил пресс-секретарь суда Валентина Норбах, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что Энтео признан виновным по статье «Неоднократное нарушение правил проведения митинга».

Напомним, в 2015 года лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов (Энтео) вместе со своими сторонниками повредили несколько работ 60–70-х годов на выставке в Манеже.

Энтео заявил, что организаторы выставки совершили преступление по статье 148 (оскорбление чувств верующих) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Участники нападения были задержаны, но через некоторое время отпущены. Некоторые из них, в том числе Энтео, были приговорены к административному наказанию.