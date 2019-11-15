Киссинджер предупредил о «катастрофических последствиях» конфликта США с Китаем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что конфликт между Соединенными штатами и Китаем может привести к «катастрофическим последствиям», которые будут «хуже, чем последствия мировых войн». Для предотвращения этого, он посоветовал странам урегулировать разногласия.

«Никогда раньше не случалось, чтобы две крупные страны в разных частях мира находились в одинаковом положении», – сказал Киссинджер, передает «Коммерсант» со ссылкой на газету South China Morning Post.

Бывший госсекретарь отметил, что сегодня «нельзя полагать, что одна сторона сможет доминировать над другой». «Те страны, которые раньше можно было считать исключительными, должны принять тот факт, что у них теперь есть соперник. Полного согласия во всем может и не быть. Но в постоянном конфликте не победит ни одна из сторон», – добавил он.

Киссинджер также сделал акцент на разнице в подходах США и Китая к вопросам современности: «Мы (США – прим. ВЗГЛЯД) очень прагматичны: считаем, что решение сегодняшних проблем приведет к окончательному решению проблемы (в отношениях между Пекином и Вашингтоном) в целом. А китайцы полагают, что решение одной проблемы порождает другие. Они воспринимают это как эволюцию проблем».

Ранее в Китае пригрозили НАТО последствиями за выпады в адрес КНР.