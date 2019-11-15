Петербург установил температурный рекорд

14 ноября в Санкт-Петербурге был установлен 138-летний температурный рекорд, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«За всю историю наблюдений 14 ноября (зафиксирована) самая высокая температура – +9,9C – в Санкт-Петербурге. Ранее такой температуры для этой даты не наблюдалось, это рекорд за всю историю наблюдений, 138 лет», – передает ТАСС слова Синенкова.

По его словам, температурные показатели позволяют сказать, что нынешний ноябрь станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на европейской части России.

Напомним, 5 ноября Москве предсказали температурный рекорд. Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в столице в течение дня воздух прогреется до плюс 11-13 градусов.