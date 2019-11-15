Названы самые опасные растения для квартиры

Мастер флорист Серафима Агеенко посоветовала не держать дома кактусы.

«В доме не должно быть кактусов. Это – офисное растение. Оно приносит удачу в делах и в бизнесе. Для дома по всем правилам оно не подходит. Это идет еще от фен-шуя, плюс к этому плохая ассоциация от того, что у кактуса колючая поверхность. Особенно кактусы недопустимы в спальне», – передает радио Sputnik слова Агеенко.

Она также посоветовала разместить кактус у компьютера, поскольку эти растения поглощают негативное излучение.

Для улучшения качества жизни флорист посоветовала присмотреться к забытой герани. Она очищает воздух от вредного углекислого газа, что повышает работоспособность. Однако наиболее выгодным вложением Агеенко назвала денежное дерево.

«Есть такое правило, что денежное дерево должно быть на кухне. Оно приносит благополучие и притягивает деньги, чтобы можно было купить пищу», – рассказала она.

Напомним, в декабре 2018 года британская The Independent поговорила с врачами и специалистами по питанию и опубликовала шесть лучших способов облегчения симптомов похмелья без медикаментов, одним из которых признали употребление настойки кактуса опунции.