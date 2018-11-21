Названы лучшие средства от похмелья

Британская газета The Independent поговорила с врачами и специалистами по питанию и опубликовала шесть лучших способов облегчения симптомов похмелья без медикаментов.

Так, после пробуждения автор публикации советует выпить хотя бы стакан воды. Врачи советуют начинать регидратацию организма даже перед сном, ведь обезвоживание приводит к головным болям и усталости, передает РИА «Новости».

В статье говорится, что самым эффективным и недорогим средством лечения тошноты является имбирь. Чашка имбирного чая с утра восполнит недостаток жидкости в организме и успокоит желудок. Также этот ингредиент оказывает положительное влияние на работу сердце и обладает противовоспалительным действием. В статье говорится, что имбирь можно включить в ежедневный рацион. Диетологи советуют заваривать имбирь вместе с лимоном и медом.

Прийти в норму также поможет хороший завтрак. При этом специалисты не советуют начинать утро со слишком жирных блюд, а рекомендуют отдать предпочтение граноле и фруктам.

Диетолог Рианнон Ламберт говорит, что восстановить электролитный баланс, сбившийся после употребления алкоголя, помогут калиесодержащие продукты. «Для этого также подойдут бананы и авокадо», – отмечает специалист.

Бороться с тошнотой, головокружением и головной болью помогут экстракты кактуса опунции или же конфетного дерева, а от расстройств желудка пригодится экстракт артишока – такая пищевая добавка стимулирует желчеотделение и облегчит вздутие живота и другие симптомы нарушения пищеварения, связанные с употреблением алкоголя.

Побороть похмелье поможет и сон. Диетологи говорят, что немного вздремнуть не мешает, даже если с утра на работу.