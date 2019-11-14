Мама девочки из США с родимым пятном на лице поделилась результатами лечения в России

Краснодарские врачи провели две операции по удалению опасного родимого пятна (невуса) маленькой девочке из США Луне Феннер, которую не решились оперировать американские врачи, мама девочки рассказала о ходе лечения в России.

«24 ноября будет два месяца, как мы в России. Луне сделали уже две операции. Вторая проходила на том же месте, на лбу, но она, скорее, была косметической. Во время первой операции доктор убрал невус, а во время второй попытался сделать кожу Луны более мягкой, работал над ее текстурой. И также немного поработал над зоной вокруг глаз», – рассказала мама девочки Кэрол Феннер «360».

По ее словам, говорить о результатах операции пока рано, так как с лица девочки пока не сняли повязку. Окончательный результат будет виден через шесть-восемь месяцев.

Перед следующей операцией должно пройти достаточно времени. Сейчас врач обнаружил еще несколько опасных невусов на ногах ребенка, он убирает их каждую неделю. На данный момент удалено уже около восьми родинок.

Вскоре девочка с мамой на время улетят в США. «Боже мой, сейчас просто безумно холодно в России! В Краснодаре нет снега, но все равно очень холодно. Но в худший погодный период мы будем в Майами, так что я в порядке. Планируем поехать в Майами, увидеть папу Луны и вернуться сюда на еще полгода. Однако это зависит от того, дадут ли нам визу на более длительный срок. Визу дают только на три месяца, так что когда мы приедем сюда в январе, я свяжусь с посольством, чтобы понять, сможем ли мы получить продление», – добавила мама девочки.

Врачи из Краснодара предложили помощь девочке, когда в США медики отказывали ее родителям, отмечая, что программа операций по удалению пятна на все лицо трудновыполнима.