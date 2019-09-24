Краснодарские врачи прооперируют девочку из США с родимым пятном на лице

В Краснодаре врачи прооперируют девочку из США с родимым пятном на все лицо. Первый прием в российской клинике назначен на 1 октября. Об этом сообщили в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.

По словам директора клиники Андрея Алексуткина, врачи нашли информацию о девочке из США по имени Луна Феннер, которая родилась с большим черным родимым пятном (невусом) практически на все лицо.

Директор медучреждения сказал, что врачи в США отказывали родителям девочки, отмечая, что программа операций трудновыполнима. «Лицо, большое пятно, сложная локализация. Нужно иметь определенный опыт, определённое мужество, чтобы взяться за такую работу. Они же предложили ей порядка 60-80 операций в течение 4 лет, все под общей анестезией. Это просто нереально. Это вежливый отказ. Более того, они обозначили ей стоимость порядка полумиллиона долларов, а так как там страховая медицина... со слов мамы, страховая отказалась оплачивать такую сумму, чтобы проводить лечение в Штатах», – рассказал Алексуткин РИА «Новости».

Он добавил, что невус очень опасен, потому что может перерасти в меланому, агрессивную опухоль онкологичного характера. Врачи из Краснодара связались с семьей девочки и предложили помощь.

«Написали ей в социальные сети... Сначала получили холодный ответ, что будут лечиться в США, но потом, когда мы дали посмотреть свои работы, связались по видеосвязи... После обсуждения было принято... решение о прилете», – сказал Алексуткин.

Предполагается проведение шести-восьми операций, конкретную сумму операций он не назвал.

«По медицинской части, по самой манипуляции, по новаторской методике чуть позже после первичного приёма, который состоится 1 октября, комментарий даст врач», – сказал Алексуткин.

Ранее сообщалось, что в российской государственной медицине произошел важный прорыв, благодаря которому хирурги смогут спасать сотни детей.