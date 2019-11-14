Устроивший стрельбу в Благовещенске студент получил ранение в перестрелке

Студент, который устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, был ранен в перестрелке с полицией, только после этого совершил самоубийство, сообщил начальник УМВД региона Николай Аксенов.

По его словам, полицейские столкнулись с ним на втором этаже колледжа. Студент стал в них стрелять. Оперативники заблокировали его в одной из аудиторий, завязалась перестрелка, в ходе которой нападавший был ранен и после этого покончил с собой, передает «Интерфакс» со ссылкой на Аксенова.

Он добавил, что его жертвами стали четверо учащихся. Один из них скончался.

Ранее сообщалось, что студенту, который устроил стрельбу в колледже в Благовещенске, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Утром в четверг 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой. Трое госпитализированы, еще двое получили помощь на месте ЧП.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

Задержан сотрудник ЧОП, допустивший стрелка в учебное заведение.