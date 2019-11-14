Названо число пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске

Представитель министерства здравоохранения Амурской области сообщила, что общее число пострадавших в результате стрельбы в колледже в Благовещенске составило пять человек. Трое из них были госпитализированы, еще двое получили помощь на месте.

«Во время нахождения скорой на месте происшествия обратились два гражданина. Это женщина-преподаватель с реактивным состоянием (психическое состояние после психической травмы – прим. ТАСС) и молодой человек с ушибом грудной клетки. Они обслужены амбулаторно», – сказала представитель Минздрава на заседании антитеррористической комиссии при губернаторе региона, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших после операции находится в реанимации, еще один в отделении политравмы в состоянии средней тяжести, также прооперирован третий юноша с многочисленными огнестрельными ранениями, сейчас он в стабильно тяжелом состоянии.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. При стрельбе погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой. Еще трое с огнестрельными ранениями госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.