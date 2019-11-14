Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Третий прооперированный юноша с многочисленными огнестрельными ранениями после стрельбы в колледже Благовещенска находится в стабильно тяжелом состоянии, операции прошли успешно, сообщил представитель областного минздрава.

В областном минздраве сообщили, что в данный момент пострадавший «находится в реанимации БГКБ в стабильно тяжелом состоянии», операции «проведены успешно», передает РИА «Новости».

Другой пострадавший после операции находится в реанимации. Третьего после операции перевели в отделение политравмы, он в состоянии средней тяжести.

Напомним, утром в четверг 19-летний студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

При стрельбе погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой. Еще трое с огнестрельными ранениями были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.