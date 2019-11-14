Устроившему стрельбу в колледже назначили посмертную психологическую экспертизу

Студенту, который устроил стрельбу в колледже в Благовещенске, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Петренко сообщила, что «студенту будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», передает ТАСС.

Процедура позволяет устанавливать психологические особенности человека, а также точные мотивы действий, совершенных при преступлении.

Напомним, утром в четверг 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

При стрельбе погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой. Еще трое с огнестрельными ранениями госпитализированы, двое пострадавших получили помощь на месте ЧП.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

Сотрудник частного охранного предприятия, допустивший стрелка в учебное заведение, задержан.