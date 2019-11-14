Задержан охранник благовещенского колледжа

В рамках дела о стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске задержан сотрудник частного охранного предприятия, допустивший стрелка в учебное заведение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«По версии следствия, сотрудник организации, осуществляющий охрану помещений Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, допустил в здание учебного заведения 19-летнего учащегося, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что от ранений погиб 19-летний студент, еще трое пострадали и доставлены в больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц колледжа по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительным данным, в корпусе учебного заведения, где произошло происшествие, отсутствовал рамочный металлодетектор.

«По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса. Следователями проводятся допросы должностных лиц Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления», – сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что работавший в благовещенском колледже охранник не имел соответствующего разрешения.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. При стрельбе погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой. Еще трое молодых людей с огнестрельными ранениями госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Возбуждены уголовные дела по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений», и о ненадлежащей охране здания колледжа. Следователи проверяют систему охраны колледжа.