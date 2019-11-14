Перспективные подлодки решили оснастить новым парусом и хвостом

Перспективные подлодки могут получить измененные по форме и уменьшенные парус (ограждение выдвижных устройств, ошибочно называемое рубкой) и хвостовое оперение, заявил советник гендиректора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков.

«Возможно, несколько изменится форма и размер выступающих частей, таких как кормовое оперение и ограждение выдвижных устройств. Оптимизация формы и размерений выступающих частей позволяет получить лучшие условия для работы винта и меньшую шумность», – передает ТАСС слова Полякова в канун отмечаемого 15 ноября 125-летия центра.

По его словам, в остальном форма подлодок должна остаться стандартной.

«Чтобы нормально двигаться под водой, у нее должна быть обтекаемая форма, и в плане общей архитектуры тут никаких чудес быть не может. В поперечном сечении, например, субмарины как были круглыми, так круглыми и останутся», – сказал Поляков.

Он отметил также, что оптимальное соотношение длины к диаметру у подлодок будущего сохранится на уровне около 7,5-8, нос по форме останется эллипсоидом, корма – плавно застроенной.

Напомним, в июле научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин на Международном военно-морском салоне рассказал о необычном внешнем виде подводных лодок будущего и заявил о том, что они будут безэкипажными.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД