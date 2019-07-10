Разработчик раскрыл «инопланетный» облик подлодки будущего

Научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин на Международном военно-морском салоне рассказал о необычном внешнем виде подводных лодок будущего.

«Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин. Возможно, они будут даже походить на летающие тарелки. И, конечно, они будут безэкипажными», – передает ТАСС ответ Половинкина на вопрос, ведет ли центр работы по созданию концепт-проектов перспективных подлодок.

Он сообщил также, что специалисты одного отделений Центра предложили варианты принципиально новых обводов корпуса.

«Сегодня возможности дальнейшего уменьшения шумов, обеспечения скрытности достигли определенного порога, когда традиционные формы с точки зрения любых дальнейших изысканий уже ни к каким приличным результатам не приведут. Поэтому, конечно, мы рассматриваем несколько отличные обводы, они могут быть совершенно другими», – рассказал Половинкин.

По его словам, руководитель Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Георгий Чернышев и генеральный конструктор атомных подводных крейсеров стратегического назначения Евгений Ковалев ранее рисовали обводы подводных лодок и в виде летающих тарелок, и в других формах.

«То есть в принципе сегодня мир стоит на пороге отхода от традиционных обводов корпусов подводных лодок. Мы не в стороне от этого процесса. И, конечно, у нас есть кое-какие разработки, но они еще сегодня проходят этап осмысления», – отметил он.

Научный руководитель КГНЦ рассказал также, что специалисты Центра начали разработку и внедрение принципиально нового способа обнаружения подводных лодок – по следу, который остается в воде от работы их винтов.

«Сейчас мы обращаем внимание на поля следности (возмущение воды от работы винтов подводной лодки – прим. ВЗГЛЯД). Последние, с моей точки зрения, наиболее перспективны, особенно для обнаружения подводных лодок. Почему? Поля следности имеют дольше продолжительность жизни», –рассказал Половинкин.

Он отметил, что если акустика и электромагнитные поля с уходом объекта исчезают, то поля следности во времени сохраняются и по ним можно обнаружить объект.

Он заявил также, что «проблема малозаметности – это проблема проблем». «Это перманентная проблема – скрытность подводных лодок, малозаметность надводных кораблей. Единственное, что со временем в зависимости от разработки систем обнаружения, систем оружия меняются приоритеты важности того или иного поля. То есть на одном этапе это поля верхней полусферы, на другом – акустические поля. Сейчас мы обращаем внимание на поля следности», – сказал Половинкин.

По его словам, сейчас Центр рассматривает возможность серьезной программы по проблемам акустики.

«Можно сказать, что это разработка принципиально новых средств, способов, методологий, снижение акустических шумов (субмарин) не только 4-го, но и 5-го поколений. Мы очень надеемся на начало этой работы и уделяем этому направлению огромное внимание», – сказал Половинкин.

Напомним, в мае США начали строительство первой атомной подлодки нового поколения.

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