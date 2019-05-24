США начали строительство первой атомной подлодки нового поколения

В штате Вирджиния приступили к строительству первой стратегической подводной лодки класса «Колумбия».

Создание субмарины ведется на судоверфи производителя американских атомных авианосцев Huntington Ingalls Industries, передает ТАСС со ссылкой на Naval Today.

«Сегодня исторический день. Прошло полвека с тех пор, как Newport News Shipbuilding построил первую подводную лодку с баллистическими ракетами. Сегодня мы отмечаем [итог] десятилетней совместной работы с Electric Boat (основной подрядчик по программе) по проектированию нового класса подводных лодок и официальный переход от проектирования и материального снабжения к строительству», – сказал вице-президент верфи Newport News Shipbuilding Джейсон Уорд.

Нарезка стальных листов, которые используются для изготовления корпуса субмарины, проводилась при помощи плазменных установок, отмечается в сообщении. «Колумбия» запланирована в качестве замены ракетоносцам третьего поколения «Огайо», являющимися основой стратегических ядерных сил США. На верфи Huntington Ingalls Industries будут проведены лишь начальные работы, а финальную сборку подлодки выполнит компания Electric Boat – «дочка» корпорации General Dynamics, которая является основным подрядчиком программы строительства субмарин класса «Колумбия».

Ранее счетная палата США заявила, что Пентагон недооценил риски, связанные с технологиями, использованными в подлодках класса «Колумбия».

В прошлом году ракетоносец класса «Колумбия» вошел в топ-5 самых смертоносных подлодок в мире.

