Названы пять самых смертоносных подлодок в мире

Издание The National Interest составило список пяти самых смертоносных субмарин, три из которых – российские.

Журнал отмечает, что выбирал только те подлодки, которые либо уже находятся в эксплуатации, либо вскоре поступят на службу.

В перечень, в частности, включена атомная подлодка проекта 955 «Борей», оснащенная 16 баллистическими ракетами «Булава». Каждая из ракет несет до 10 ядерных боеголовок, дальность поражения которых достигает 8 тыс. км. «Бореи» – это самые тихие российские подводные лодки», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на The National Interest.

Также в список вошла АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин». Издание отмечает, что подлодки этого типа составляют основу российского флота. «Дельфин» оснащена 16 жидкостными ракетами «Синева», каждая из которых может нести до восьми боеголовок. Как уточняет издание, подлодка способна вести круговой огонь в любом направлении.

Кроме того, в рейтинг попала подлодка проекта 885 «Ясень». Она оснащена 32 крылатыми ракетами «Калибр» с дальностью свыше 2,5 тыс. км. «Подлодки «Ясень» быстрые, чрезвычайно тихие и имеют очень мощные датчики», – пишет журнал.

В топ-5 также попали две американские подлодки классов «Огайо» и «Колумбия». Они оснащены 24 и 16 баллистическими ракетами системы «Трайдент» соответственно.