Пентагон заподозрили в искажении данных о подлодках нового поколения

Счетная палата США заявила, что американское министерство обороны недооценило риски, связанные с технологиями, использованными в новейших подлодках класса «Колумбия», однако Пентагон отвергает заявления аудиторов.

Из подготовленного доклада следует, что Счетная палата усомнилась в заявленных оборонным ведомством технических характеристиках подлодок класса «Колумбия», а также в стоимости их производства и сроках взятия на вооружение. По мнению ведомства, новая разработка «недостаточно созрела» технологически и вряд ли будет отвечать стандартам научно-технического прогресса.

В Пентагоне в ответ заявили, что ВМС держат под контролем ситуацию с затратами на программу «Колумбия», график ее исполнения и характеристики подлодок, включая риски, связанные с их устройством, передает РИА «Новости» со ссылкой на Warrior Maven.

«Программа подлодок класса «Колумбия» способна проявить необходимые технические возможности по доступной цене в сроки, отвечающие стратегическим требованиям», – заявил представитель Командования морских систем ВМС США Уильям Коуч.

Подлодки класса «Колумбия» станут заменой субмаринам класса «Огайо». Их длина составит около 170 метров. Подводные суда смогут размещать 16 трехступенчатых баллистических ракет «Трайдент II» в вертикальных шахтах длиной 13,4 метра. Всего США намерены построить 12 лодок этого класса, первую лодку планируется произвести к 2028 году.