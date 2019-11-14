Открывший стрельбу в колледже Благовещенска мог мстить за изнасилованную девушку

Одной из возможных причин стрельбы в строительном колледже в Благовещенске может быть месть студента за свою девушку, пишут СМИ со ссылкой на двух учащихся колледжа. По их данным, возлюбленную молодого человека изнасиловали.

«Они в общаге изнасиловали его девушку», – рассказала телеканалу «360» студентка Амурского колледжа.

Кроме того, канал ссылается на данные Telegram-канала Mash, согласно которым над девушкой надругались прямо в колледже, однако она не писала заявления об этом в правоохранительные органы.

Сообщается, что, узнав об этом, парень пришел в ярость, взял оружие и пришел в колледж. Утверждается, что он открыл огонь по тем, кто, по его мнению, участвовал в изнасиловании.

Эту информацию проверяют следователи. Правоохранители собираются взывать на допрос девушку виновника трагедии и его родных.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Когда на место происшествия прибыли полицейские, он вступил с ними в перестрелку, был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

В результате стрельбы погибли два человека, включая самого стрелка, и трое пострадали. Двое пострадавших несовершеннолетних прооперированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Сообщалось, что устроивший стрельбу студент подвергался издевательствам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.

Кроме того, появилось видео с места стрельбы.