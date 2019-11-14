Определены сроки начала производства самолета на замену Ан-2

Серийное производство легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 планируется начать в 2023 году, сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Конкурс на разработку самолета выиграла компания «Байкал-Инжиниринг» (входит в УЗГА).

«Согласно заключенному контракту, первый опытный образец (образец для статических испытаний) будет создан к концу 2020 года. Начало испытаний запланировано на середину 2021 года, сертификация – на 2022 год, а запуск в серийное производство запланирован в 2023 году», – передает РИА «Новости» сообщение УЗГА.

Ранее в Минпромторге заявили, что «кукурузник» Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал», которым сначала и хотели заменить «кукурузник».

12 сентября победителем открытого конкурса Минпромторга на разработку легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), а 23 сентября Минпромторг отменил результаты конкурса.

1 октября стало известно, что легкий многоцелевой самолет на замену «кукурузника» Ан-2 будет строить компания «Байкал-Инжиниринг».

Напомним, 17 октября Минпромторг и «Байкал-Инжиниринг» подписали договор на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2.