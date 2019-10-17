Заключен контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Минпромторг и «Байкал-Инжиниринг» подписали договор на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По итогам проведенного конкурса 10 октября с ООО «Байкал Инжиниринг» заключен контракт на НИОКР «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий». Сведения об этом доступны на сайте Единой информационной системы в сфере закупок», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее в Минпромторге заявили, что «кукурузник» Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал», которым сначала и хотели заменить «кукурузник».

12 сентября победителем открытого конкурса Минпромторга на разработку легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), а 23 сентября Минпромторг отменил результаты конкурса.

Напомним, 1 октября стало известно, что легкий многоцелевой самолет на замену «кукурузника» Ан-2 будет строить компания «Байкал-Инжиниринг».