Результаты конкурса по разработке самолета на замену Ан-2 отменили

Минпромторг отменил результаты конкурса по определению разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

«Извещение об отмене документа «Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 10.09.2019», – передает РИА «Новости» сообщение на портале госзакупок.

Ранее в Минпромторге заявили, что «кукурузник» Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал», которым сначала и хотели заменить «кукурузник».

Напомним, 12 сентября победителем открытого конкурса Минпромторга на разработку легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).