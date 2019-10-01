Минпромторг выбрал нового разработчика самолета на замену Ан-2

Легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2 «кукурузник» будет строить компания «Байкал-Инжиниринг», следует данных, опубликованных на портале госзакупок.

«Конкурсная комиссия приняла решение признать победителем открытого конкурса в электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме... ООО «Байкал-Инжиниринг», – передает РИА «Новости» текст документа.

При этом в документе указано, что УЗГА так же может выполнить эту работу в случае, если победитель конкурса уклонится от исполнения контракта.

Ранее в Минпромторге заявили, что «кукурузник» Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал», которым сначала и хотели заменить «кукурузник».

Напомним, 12 сентября победителем открытого конкурса Минпромторга на разработку легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), а 23 сентября Минпромторг отменил результаты конкурса.