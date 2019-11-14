В Китае новое оружие России назвали проблемой для США и НАТО

Ввод российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» в эксплуатацию в 2020 году может стать проблемой для обороны США и НАТО, пишет китайское издание Sina.

По данным издания, МБР «Сармат» призвана заменить межконтинентальную ракету Р-36 «Воевода». Отмечается, что дальность полета «Сармата» равна 18 тыс. километров, и ракета может включать в себя до 16 ядерных боеголовок, чего достаточно, чтобы «уничтожить все объекты на территории размером со штат Техас или Францию», передает РИА «Новости».

Кроме того, издание пишет о разработке Россией сверхзвуковой боеголовки «Авангард», уточняя, что это оружие несет в себе угрозу, способную «заставить Запад пересмотреть свою стратегию обороны и ядерного сдерживания».

В статье также приводятся слова американских военных экспертов, которые считают, что «Россия однозначно опередила США и НАТО в области гиперзвукового оружия».

Ранее сообщалось, что Россия согласилась включить системы «Сармат» и «Авангард» в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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