Коломойский припугнул НАТО российскими танками под Варшавой

Если западные страны будут пренебрежительно относиться к Украине, то Киев пойдет на сближение с Москвой, а «российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы», заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.

«Российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО испачкаете штаны и будете покупать памперсы», – заявил украинский олигарх в интервью The New York Times.

При этом Коломойский усомнился в возможности присоединения Украины к ЕС и НАТО, отметив, что Украину используют для ведения «войны против России», а также выразил уверенность, что восстановление отношений с Россией необходимо для экономического выживания Украины, передает РИА «Новости».

Напомним также, Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией.

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