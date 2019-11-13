Кузнецова попросила Минздрав помочь ожидающему трансплантацию в Индии ребенку из России

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Минздрав с просьбой помочь мальчику из России, который больше года ожидал трансплантации в Индии, но клиника перестала оказывать услуги по пересадке органов, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

«В адрес Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой поступила информация о госпитализации на территории Индии несовершеннолетнего гражданина России. Ребенок госпитализирован на основании контракта на пересадку донорского органа», – говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена.

Мальчик уже больше года ожидает трансплантации, при этом очередь на донорский орган постоянно сдвигается, так как преимущество отдается гражданам Индии. Клиника, с которой был заключен контракт на лечение, в результате реорганизации перестала оказывать услуги по трансплантации.

Омбудсмен обратилась в Минздрав с просьбой решить ситуацию с переводом мальчика, оказавшегося заложником ситуации, в другую больницу, где бы операция была выполнена.

«В результате делегация профильного Департамента Министерства здравоохранения России прилетела в Индию и провела переговоры с руководством обеих клиник. В результате сложных переговоров было принято решение о переводе мальчика в новую больницу. Также был решен вопрос финансирования с учетом уже заключенного контракта. Ребенка поставили в приоритет на операцию», – отмечается в сообщении.

Также было установлено, что в клинике проходят лечение еще двое детей из России (из Рязани и Санкт-Петербурга), которых также переведут в другое медучреждение.

Ранее в России выполнили первую в мире успешную одновременную пересадку легких и печени ребенку.