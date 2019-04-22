Первую в мире успешную пересадку легких и печени ребенку провели в России

В России выполнили первую в мире успешную одновременную пересадку легких и печени девятилетнему ребенку, сообщил главный внештатный специалист по трансплантологии Минздрава Сергей Готье.

«Мне предоставлена возможность, очень приятная, продемонстрировать уникальное клиническое наблюдение, которое первое не только для России, но и первое в мире – первая успешная комбинированная трансплантация фактически трех органов, потому что легких у нас два. Эта операция была выполнена ребенку», – передает ТАСС слова Готье.

Операцию проводили специалисты московского Научно-медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. ак. В.И. Шумакова. Пациентом был ребенок из сахалинского села Таранай, у которого диагностировано наследственное заболевание муковисцидоз, поражающее сразу несколько систем органов, и цирроз печени. Как отметила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сегодня НМИЦ им. В.И. Шумакова ведущий научный и методический центр в области трансплантологии и донорства органов.

Напомним, первая в России пересадка легких ребенку была выполнена в 2016 году.

В ноябре 2018 года в России были успешно проведены первые испытания искусственного сердца.