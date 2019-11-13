Ветеран ФСБ рассказал, как чекисты обманули американцев с советскими «чудо-таблетками»

Американские спецслужбы пытались узнать секрет «волшебных» советских таблеток, помогающих космонавтам дольше находиться на орбите, которые в реальности не существовали, рассказал ветеран ФСБ, экс-руководитель отдела военной контрразведки ЦПК, полковник в отставке Николай Рыбкин.

«У нас в свое время пошли длительные полеты, а у американцев не получалось. И американцы почему-то сочли, что у русских есть какие-то волшебные таблетки, которые способствуют сохранению работоспособности космонавтов в длительном полете», – сказал Рыбкин на презентации книги «Военные контрразведчики» из серии ЖЗЛ, сообщает РИА «Новости».

США захотели узнать подробности о «волшебном» препарате. «Мы им в этом подыграли и получили дополнительную информацию о тех, кто работает в этом ключе», – добавил Рыбкин.



«Советский космонавт садится обедать, достает таблетку – но содовую, выпивает сам, дает нашему бортинженеру, а иностранцу говорит: «У тебя короткий полет, тебе не надо», – рассказал он.

Вскоре американские спецслужбы решили выяснить состав препарата, а также место его производства. «Чтобы подальше увести их от Москвы, мы назвали другой город. И пошла работа, оперативная игра. Но мы не выходили за рамки дозволенного, не провоцировали никаким образом», – подчеркнул ветеран.

Он добавил, что в США действительно верили в существование «чудо-таблеток».

«А мы эту их веру не разрушали. Хотя сами думали – а вдруг они со своими технологиями действительно придумают таблетку, которая будет помогать?» – отметил Рыбкин.

Создать «волшебный» препарат для космонавтов у американцев не вышло.

«В результате американцы создали мощную лабораторию, вкачали туда денег, делали-делали варианты таблеток. Но ничего у них не получилось», – подытожил Рыбкин.

Ранее Рыбкин рассказал, как представитель одной из зарубежных разведок предпринял попытку полететь на советскую орбитальную станцию в качестве космонавта, но был рассекречен сотрудниками ФСБ.

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