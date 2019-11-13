Ветеран ФСБ рассказал, как чекисты обманули американцев с советскими «чудо-таблетками»

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13 ноября, среда | Последнее обновление — 18:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Рада одобрила снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель
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Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Забудьте про Кёнигсберг
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Все больше признаков того, что Запад выбрал Калининградскую область как пилотный регион для идеологической обработки российского населения. Географическую удаленность региона от основной территории России хотят превратить в отделенность духовную – а если удастся, и политическую. Подробности...
Из госпереворота в Боливии надо сделать правильные выводы
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Эво Моралес, сделавший много хорошего для Боливии, решил, что достоин оставаться ее главой на четвертый срок. Однако народ, математика и конституция страны с ним не согласились. Подробности...
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«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Кого защищает компания, похоже, решившая приравнять себя к государству? Карающий меч правосудия, санкции с лишением бонусных миль и прочим поражением пассажиров в правах – авиакомпания неожиданно соединила в себе и законодательную, и исполнительную, и судебную власть. Подробности...
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Венеция ушла под воду
Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метраПодробности...
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Сборка первого серийного самолета Су-57
Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребительПодробности...
На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года
На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовуюПодробности...
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