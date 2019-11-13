Стало известно о попытке зарубежных спецслужб попасть на советскую космическую станцию

Представитель одной из зарубежных разведок предпринял попытку полететь на советскую орбитальную станцию в качестве космонавта, но был рассекречен сотрудникам ФСБ, рассказал ветеран ведомства, экс-глава отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, первый глава Звездного городка, полковник в отставке Николай Рыбкин.

«С момента работы по программе «Союз-Аполлон», естественно, спецслужбы с той стороны проявляли повышенный интерес к нашим специалистам. Были, что называется, вербовочные подходы. Но контрразведка сработала очень быстро, поставила всех на место. И когда американские специалисты ездили к нам, а наши – в Америку, в Хьюстон, то мы добились того, чтобы провокационные моменты исключить», – сказал Рыбкин на презентации книги «Военные контрразведчики» из серии ЖЗЛ.

При этом он отметил, что попытки добыть данные о советской космической программе не прекращались. «Пошла программа «Интеркосмос». Проводились полеты представителей как соцстран, так и стран не социалистического блока. Контрразведка работала внимательно, Мы обнаружили попытку подставить нам представителя одной спецслужбы, чтобы он слетал как космонавт на нашем корабле», – рассказал Рыбкин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что сотрудники ФСБ предотвратили эту попытку, исключив попадание таких людей в сферу государственных интересов в будущем.

«Интеркосмос» – советская космическая программа, благодаря которой космонавты, не являющиеся гражданами СССР и США, смогли впервые побывать на орбите. Она позволила космонавтам и организациям дружественных СССР стран участвовать в космических исследованиях. С 1978 по 1988 годы в космос отправились представители 14 стран.

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