Генерал ФСБ отметил вклад контрразведки в создание нового оружия в России

Военные контрразведчики поспособствовали созданию уникальных образцов российских вооружений, когда в свое время отвлекли внимание зарубежных спецслужб, сообщил экс-глава военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний.

«Девяностые годы были очень насыщены устремлениями зарубежных спецслужб к тому, чтобы узнать, что происходит как в целом в нашей стране, так и конкретно в Вооруженных силах. И мы фиксировали в те годы попытки создать серьезную агентуру в армии», – цитирует РИА «Новости» Безверхнего.

По его словам, считалось, что зарубежные спецслужбы «смогут вербовать агентуру, создавать определенные разведывательные возможности в России».

«Но это им не удалось... Мы проводили активные мероприятия – говоря простым языком, делали «подставы», «запаривали дезу (дезинформацию)», отвлекали их внимание на созданные нами оперативные ситуации», – добавил Безверхний.

После этого иностранным коллегам стало казаться, что «они все знают и всем владеют». Безверхний напомнил о выступление президента России, когда тот объявил о создании новых образцов вооружений.

«Слушая это и в душе восхищаясь тем, что произошло, я понимал, что наш противник ошарашен, что он об этом не знал. И в этом была и заслуга военной контрразведки», – отметил Безверхний.

По словам генерала, именно благодаря военной контрразведке удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.

Напомним, в послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин рассказал о разработке в России целого ряда новейших образцов вооружения. В послании 2019 года глава государства продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса «Авангард» и о том, что лазерные комплексы «Пересвет», проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре.

Летом Путин сообщал, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон» и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» поступят в войска в ближайшие годы.

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