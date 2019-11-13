Шойгу оценил результативность форума «Армия-2019»

Военно-технический форум «Армия» в 2020 году пройдет одновременно с Армейскими международными играми, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета форума. Он также оценил итоги форума «Армия-2019».

«В августе следующего года проведем шестой международный военно-технический форум «Армия». Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми», – передает его слова РИА «Новости».

Шойгу отметил, что такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч.

«Несомненно, это положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности», – подчеркнул глава Минобороны.

Министр также отметил, что по всем показателям результаты юбилейного, пятого форума «Армия-2019» по всем показателям превзошли предыдущие.

«Конгрессно-выставочный центр «Патриот» принял более 1,3 тыс. предприятий и организаций, представивших свыше 27 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения», – сказал Шойгу.

Он добавил, что на «Армии-2019» было подписано 46 государственных контрактов общей суммой свыше 1 трлн рублей, сообщает «Звезда».

По словам министра, на «Армии-2019» было проведено 173 мероприятия, посвященных перспективным направлениям развития военно-технической сферы. В рамках форума национальные экспозиции подготовили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Таиланд, Турция и ЮАР.

«С размахом прошли демонстрационные показы новейшей военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах – на полигоне Алабино, озере Комсомольском, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. В мероприятиях приняли участие представители 120 государств, в том числе более 40 делегаций высокого уровня. В общей сложности форум посетило свыше 1 млн человек», – сказал Шойгу.

Форум «Армия – 2020» пройдет 23-29 августа в подмосковной Кубинке. Сроки проведения АрМИ-2020 пока не определены, но традиционно они проходят тоже в августе.