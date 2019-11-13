МИД Венесуэлы заявил о попытке захвата посольства в Бразилии

Группа неизвестных лиц попыталась захватить здание посольства Венесуэлы в Бразилии, сообщил замминистра иностранных дел республики Иван Хиль.

«Неизвестные лица захватывают помещения нашего посольства в Бразилиа. Правительство Бразилии должно дать гарантии (безопасности) и уважать международные конвенции. Если агрессия не прекратится, это будет серьезным прецедентом», – заявил венесуэльский дипломат, передает ТАСС.

В октябре российский вице-премьер Юрий Борисов провел в Венесуэле переговоры с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро и назвал ситуацию в стране стабильной.