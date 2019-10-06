Вице-премьер России назвал ситуацию в Венесуэле стабильной

Российский вице-премьер Юрий Борисов провел в Венесуэле переговоры с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро.

Борисов заявил, что во время визита, который «носил чисто технический характер», увидел, что ситуация в стране стабильная, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что правительства двух стран готовят стратегический документ, который должен будет определять отношения России и Венесуэлы «на длительный период, по крайней мере, до 2030 года». Документ будет охватывать взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

25 сентября в Москве прошла встреча лидеров двух государств Владимира Путина и Николаса Мадуро.

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