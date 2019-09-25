В Кремле начались переговоры Путина и Мадуро

Российский лидер Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Российскую сторону также представляют первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Сергей Рябков и главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин, передает ТАСС.

По прибытии в Россию Мадуро заявил, что «братство, которое было построено между странами за эти годы, является фундаментальной осью для строительства процветающего будущего Венесуэлы».

Ранее в Кремле рассказали, что помимо двусторонних отношений лидеры намерены обсудить прямое вмешательство третьих стран в выборы в Венесуэле.

Путин и Мадуро сначала проведут встречу один на один, после чего состоятся российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака. Подписания документов по итогам переговоров не планируется.

Напомним, Путин на полях Валдайского клуба в Сочи проведет встречи с президентами Венесуэлы Николасом Мадуро, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Филиппин Родриго Дутерте.