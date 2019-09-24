Кремль назвал тему встречи Путина и Мадуро

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро помимо двусторонних отношений намерен обсудить прямое вмешательство третьих стран в выборы в Венесуэле, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подписания документов не планируется, будут обсуждаться двусторонние отношения.

«Вы знаете, что у нас проекты, реализация которых продолжается, самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться. Конечно же, обменяются мнениями и о региональных делах. Прежде всего ибероамериканских делах, о теме прямого вмешательства в ибероамериканские дела со стороны третьих стран, третьих государств и так далее», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее Песков анонсировал переговоры Путина и Мадуро.

«Мадуро, разумеется, не участвует в заседании Валдайского клуба. Мадуро будет завтра с рабочим визитом у Путина. Будет встреча один на один, потом последуют российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака», – сказал Песков.

Он отметил, что заседание Валдайского клуба состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии станут президент Азербайджана, король Иордании, президент Казахстана, президент Филиппин.

«Они выступят и примут участие в качестве панелистов в заседании «Валдая». Этому будут предшествовать отдельные двусторонние встречи, которые Путин со своими коллегами проведет», – добавил Песков.

Напомним, в понедельник Песков рассказал, что на полях Валдайского клуба в Сочи президент России Владимир Путин проведет встречи с президентами Венесуэлы Николасом Мадуро, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Филиппин Родриго Дутерте.

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