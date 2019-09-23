Путин встретится в Сочи с Мадуро и Дутерте

На полях Валдайского клуба в Сочи президент России Владимир Путин проведет встречи с президентами Венесуэлы Николасом Мадуро, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Филиппин Родриго Дутерте, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дату встречи с Мадуро мы объявим завтра (во вторник). А там потом будет Дутерте. На заседании Валдайского клуба. Там будет три встречи, [помимо встреч с Мадуро и Дутерте] еще будет президент Казахстана», – передает ТАСС слова Пескова.