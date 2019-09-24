Мадуро прибыл в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что прибыл в Россию с визитом.

«Мы прибыли в Россию, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные отношения обмена и уважения между нашими народами. Братство, которое мы построили за эти годы, является фундаментальной осью для строительства процветающего будущего Венесуэлы», – написал Мадуро в Twitter.

Президент России Владимир Путин на полях Валдайского клуба в Сочи проведет встречи с президентами Венесуэлы Николасом Мадуро, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Филиппин Родриго Дутерте.

В Кремле сообщили, что Путин в ходе встречи с Мадуро помимо двусторонних отношений обсудит прямое вмешательство третьих стран в выборы в Венесуэле.