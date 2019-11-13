Tesla решила построить крупный завод под Берлином

Американский производитель электромобилей Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод, а также центр проектирования, заявил гендиректор компании Илон Маск.

Маск уточнил, что завод будет построен в окрестностях Берлина у нового аэропорта, передает Deutsche Welle.

По словам Маска, выбор Берлина в качестве места для строительства нового завода обусловлен «исключительным качеством немецкого инженерного искусства».

Отмечается, что компания начнет выпускать в Германии батареи, двигатели и электромобили, начав с модели Y.

Tesla ожидает начала производства на своем первом европейском заводе в 2021 году. По данным газеты Bild, реализация проекта позволит создать до 10 тыс. новых рабочих мест.

Ранее в США водитель автомобиля Tesla Model S сгорел в машине заживо из-за того, что двери не открылись.