Водитель Tesla заживо сгорел в машине из-за автоматических дверей

В США водитель автомобиля Tesla Model S сгорел в машине заживо из-за того, что двери не открылись.

Инцидент произошел в Южной Флориде: машина врезалась в пальму и загорелась, передает РЕН ТВ со ссылкой на The Washington Post.

Салон авто заполнялся дымом и огнем, но водитель не мог выбраться из машины. Причиной стали ручки от дверей, которые должны работать автоматически при обнаружении поблизости брелка. Однако из-за сбоев в работе двери так и остались заблокированными.

Снаружи собралась толпа, люди пытались вызволить водителя, однако так и не смогли помочь – он сгорел заживо.

Отметим, производитель электромобилей ранее заявлял, что модель S однажды была признана «лучшей в вопросе безопасности среди всех протестированных автомобилей».

Между тем сообщается, что акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли в третьем квартале, передает «Интерфакс».

Компания также заявила, что продолжит оставаться прибыльной, однако предупредила, что вывод новых продуктов на рынок может оказать влияние на рентабельность.

Кроме того, на новом заводе компании в Китае начался тестовый выпуск компактной версии Model 3, а запуск производства нового компактного спортивного внедорожника Model Y произойдет раньше запланированного – уже летом 2020 года.

Ранее на МКАД взорвался автомобиль Tesla. Электромобиль ехал на автопилоте, но не распознал стоящую впереди сломавшуюся машину – ее должны были погрузить на эвакуатор.