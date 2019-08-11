Взрыв Tesla на МКАД попал на видео

В Сети опубликовано видео, на которое попал момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД после столкновения с эвакуатором.

«Авария на МКАД и пожар. 10 августа, 21.00, внутренняя сторона МКАД в районе поселка Мосрентген. Службы вызваны. Говорят, Тесла загорелась», – написал пользователь Gago в Instagram, опубликовав видео.

На кадрах видна вспышка и последующий пожар.

В пресс-службе столичной ГАИ сообщили, что пострадали три пассажира Tesla, передает РИА «Новости».

СМИ сообщают, что электромобиль ехал на автопилоте, но не распознал стоящую впереди сломавшуюся машину – ее должны были погрузить на эвакуатор.