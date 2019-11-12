Порошенко нашел «доказательство» грядущего возвращения Крыма Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно станет опять украинским. Об этом он заявил после посещения премьеры фильма «Домой», который рассказывает о жизни крымско-татарской семьи.

«Это лучший ответ тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали. Ведь некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернем. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским», - прокомментировал фильм экс-президент в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность возвращения Крыма военным путем исключена.