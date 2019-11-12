Главу ПЦУ помянули на литургии на Кипре

На литургии на Кипре патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II помянул главу «Православной церкви Украины» (ПЦУ), сообщают СМИ.

Литургия не транслировалась по ТВ и радио. До последнего было не ясно, станет ли Феодор поминать митрополита Епифания, так как его просили этого не делать, пишет Romfea.

Между тем, «Известия» со ссылкой на православного блогера Александра Вознесенского сообщают, что после литургии патриарх Александрийский Феодор получил письмо с изображением фрагмента фрески «Поцелуй Иуды» и собственной фотографией с Киевским митрополитом Онуфрием.

В воскресенье в патриархате Александрийской православной церкви заявили, что Феодор II признал раскольническую ПЦУ, но намерен продолжать диалог с РПЦ.

Перед этим стало известно, что Православная церковь Украины получила признание Александрийской православной церкви, в связи с чем стало невозможным дальнейшее поминовение Феодора при патриарших богослужениях в РПЦ.

Александрийская православная церковь или Александрийский патриархат – автокефальная поместная православная церковь. Она занимает второе место в диптихе православных церквей. По преданию, она основана апостолом Марком.