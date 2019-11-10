Признавший ПЦУ патриарх Александрийской церкви захотел продолжать диалог с РПЦ

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), однако намерен продолжать диалог с Русской православной церковью (РПЦ), сообщили в патриархате Александрийской православной церкви – одной из 15 общепризнанных поместных церквей.

«Да, теперь Епифаний упоминается в диптихах, это правда. Это означает, что отныне мы признаем ПЦУ и ее предстоятеля. Однако патриарх Феодор II намерен продолжать диалог с Русской православной церковью (РПЦ)», – приводит его слова ТАСС.

По информации патриархии, «в скором времени предстоятель Александрийской церкви намерен связаться с представителями РПЦ и обсудить с ними этот вопрос».

Ранее на этой неделе так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная в прошлом году под эгидой Константинополя на базе ряда украинских раскольнических религиозных структур, заявила, что получила признание Александрийской православной церкви.

После этого в РПЦ сообщили, что из-за этого решения стало невозможным дальнейшее поминовение Феодора при патриарших богослужениях в РПЦ.

Александрийская православная церковь или Александрийский патриархат – автокефальная поместная православная церковь, которая занимает второе место в диптихе православных церквей. По преданию она основана апостолом Марком, а с 1920-х годов ведет активную миссионерскую деятельность в тропической и экваториальной Африке.

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