Греция нанесла очередной удар по русскому православию

Основанная, как считается, самим апостолом Марком Александрийская церковь объявила о признании ПЦУ – структуры украинских раскольников. Хотя находится эта двухтысячелетняя церковь в Египте, ее верхушку составляют греки. Решение признать раскольников «братьями» Александрия приняла сразу после Афин. Точнее, после визита туда госсекретаря США.

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная год назад с подачи Константинополя на базе ряда украинских раскольнических структур, в пятницу заявила, что получила признание еще одной церкви – Александрийской православной, одной из 15 общепризнанных поместных церквей.

«С радостью сообщаем хорошую новость: блаженнейший папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в пятницу, 8 ноября, во время божественной литургии в храме Архангелов в столице Египта впервые <...> помянул имя блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины», – сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

РПЦ с глубокой скорбью восприняла решение Феодора Второго, заявили РИА «Новости» в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

Ситуация сложная, и она показывает, насколько ее можно осложнить неосторожными действиями, которые «произвел патриарх Варфоломей на Украине», сказал ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Как известно, Александрийский патриархат – автокефальная поместная церковь, формально занимающая второе место в православной иерархии. По преданию, она основана самим апостолом Марком.

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Телеканал «Царьград» напоминает , что ранее Феодор Второй был известен как принципиальный защитник православия на Украине. Год назад он совершил визит в Одессу, в ходе которого выразил солидарность с канонической Украинской православной церковью и обещал ей поддержку на международном уровне. Но теперь он, похоже, развернулся на 180 градусов.

Не скрывал радости от новостей из Египта пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который год назад как раз и выпросил Томос у патриарха Варфоломея.

«Ход истории – не остановить! Вскоре после решения Элладской церкви Православную церковь Украины признал Александрийский патриархат. Это – один из древнейших патриархатов, второй после Вселенского. Мы благодарим Александрийскую Церковь, Константинопольскую церковь, Элладскую церковь и всем, кто сделал и делает возможным уверенное становление украинской церкви», – сказал Порошенко в своем видеообращении.

Российские политики также рассматривают «парад признаний» ПЦУ, начатый греческими иерархами, как результат политического нажима Вашингтона. На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются продвигать раскол во всем православном мире.

Лавров отметил: именно после визита его американского коллеги Майка Помпео в Афины архиепископ всея Греции Иероним вдруг объявил о признании украинских раскольников из ПЦУ. После этого Русская православная церковь (РПЦ) прекратила с ним евхаристическое общение. При этом, руководство Александрийской церкви также составляют этнические греки, хотя и расположена она в Египте.

«Это признание – болезненное поражение, горькая насмешка для Московского патриархата»,

— считает протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. Он подчеркнул, что таким образом диптих Патриарха Кирилла становится все короче, имея в виду последовательный список церквей и их предстоятелей для поминания во время богослужений.

«Недавно из него выпала Элладская церковь, теперь Александрийская. Решение о признании ПЦУ, с одной стороны, ожидаемое, внутригреческая солидарность берет свое. С другой стороны, неожиданное. Ведь только недавно президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси встречались в рамках экономического форума Россия – Африка. А тут такой резкий поворот. Решение о признании состоялось даже без созыва греческого синода», — посетовал Кураев в интервью газете ВЗГЛЯД.

Российские политологи тоже рассматривают решение Феодора Второго как удар, скорее, по египетскому президенту. Как полагает Telegram-канал «Россия в глобальной политике», политическая война с использованием церкви расширяется. «Можно гадать, связан ли данный шаг с только что прошедшим и вызвавшим некий ажиотаж (и беспокойство) на Западе саммитом «Россия – Африка». Но понятно, что Константинополь и симпатизирующая ему американская «паства» работает. Пару недель назад решение о признании украинской автокефалии приняла Элладская православная церковь, хотя внутри нее очевиден разброд по данному вопросу», – говорится в сообщении.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин тоже увидел связь между новостями из Александрии и недавней поездкой Майка Помпео в Афины.

«Безусловно, была оказана поддержка западного мира в лице США. Позиция Александрийского патриарха связана с его близостью к греческой церкви, а также «нежеланием ссориться с Варфоломеем лично. Но это решение нельзя назвать ударом по РПЦ. Теперь не надо будет оплачивать поездки Александрийского патриарха в Москву. Даже сэкономят на этом», – сыронизировал эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД.

Лункин уверен: в будущем, когда константинопольскую патриархию возглавит преемник Варфоломея, другим православным церквям, в том числе и Афинам и Александрии, так или иначе придется восстанавливать отношения с Московским патриархатом.

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