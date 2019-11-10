Греция нанесла очередной удар по русскому православию

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10 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:16  |  vz.ru
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США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Падение Берлинской стены зависело от одного человека

Харальд Йегер - человек, который мог предотвратить падение Берлинской стеныФото: Fabian Sommer/Global Look Press
30 лет назад не стало Берлинской стены – главного символа холодной войны в Восточной Европе. С ее открытия начался неконтролируемый процесс падения социалистических режимов в Восточной Европе, принявший характер домино и затем перекинувшийся на сам Советский Союз. Есть основания полагать, что это важнейшее событие произошло в значительной мере случайно. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...
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Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
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Украина заблудилась на майдане

Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
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          Как падение Берлинской стены изменило мир?
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              Греция нанесла очередной удар по русскому православию

              Раскол православия в Киеве с подачи «греческих» церквей только усиливается    10 ноября 2019, 10:35
              Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
              Текст: Наталья Макарова

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              Основанная, как считается, самим апостолом Марком Александрийская церковь объявила о признании ПЦУ – структуры украинских раскольников. Хотя находится эта двухтысячелетняя церковь в Египте, ее верхушку составляют греки. Решение признать раскольников «братьями» Александрия приняла сразу после Афин. Точнее, после визита туда госсекретаря США.

              Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная год назад с подачи Константинополя на базе ряда украинских раскольнических структур, в пятницу заявила, что получила признание еще одной церкви – Александрийской православной, одной из 15 общепризнанных поместных церквей.

              «С радостью сообщаем хорошую новость: блаженнейший папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в пятницу, 8 ноября, во время божественной литургии в храме Архангелов в столице Египта впервые <...> помянул имя блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины», – сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

              РПЦ с глубокой скорбью восприняла решение Феодора Второго, заявили РИА «Новости» в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

              Ситуация сложная, и она показывает, насколько ее можно осложнить неосторожными действиями, которые «произвел патриарх Варфоломей на Украине», сказал ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

              Как известно, Александрийский патриархат – автокефальная поместная церковь, формально занимающая второе место в православной иерархии. По преданию, она основана самим апостолом Марком.

              Телеканал «Царьград» напоминает, что ранее Феодор Второй был известен как принципиальный защитник православия на Украине. Год назад он совершил визит в Одессу, в ходе которого выразил солидарность с канонической Украинской православной церковью и обещал ей поддержку на международном уровне. Но теперь он, похоже, развернулся на 180 градусов.

              Не скрывал радости от новостей из Египта пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который год назад как раз и выпросил Томос у патриарха Варфоломея.

              «Ход истории – не остановить! Вскоре после решения Элладской церкви Православную церковь Украины признал Александрийский патриархат. Это – один из древнейших патриархатов, второй после Вселенского. Мы благодарим Александрийскую Церковь, Константинопольскую церковь, Элладскую церковь и всем, кто сделал и делает возможным уверенное становление украинской церкви», – сказал Порошенко в своем видеообращении.

              Российские политики также рассматривают «парад признаний» ПЦУ, начатый греческими иерархами, как результат политического нажима Вашингтона. На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются продвигать раскол во всем православном мире.

              Лавров отметил: именно после визита его американского коллеги Майка Помпео в Афины архиепископ всея Греции Иероним вдруг объявил о признании украинских раскольников из ПЦУ. После этого Русская православная церковь (РПЦ) прекратила с ним евхаристическое общение. При этом, руководство Александрийской церкви также составляют этнические греки, хотя и расположена она в Египте.

              «Это признание – болезненное поражение, горькая насмешка для Московского патриархата»,

              — считает протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. Он подчеркнул, что таким образом диптих Патриарха Кирилла становится все короче, имея в виду последовательный список церквей и их предстоятелей для поминания во время богослужений.

              «Недавно из него выпала Элладская церковь, теперь Александрийская. Решение о признании ПЦУ, с одной стороны, ожидаемое, внутригреческая солидарность берет свое. С другой стороны, неожиданное. Ведь только недавно президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси встречались в рамках экономического форума Россия – Африка.  А тут такой резкий поворот. Решение о признании состоялось даже без созыва греческого синода», — посетовал Кураев в интервью газете ВЗГЛЯД.

              Российские политологи тоже рассматривают решение Феодора Второго как удар, скорее, по египетскому президенту. Как полагает Telegram-канал «Россия в глобальной политике», политическая война с использованием церкви расширяется. «Можно гадать, связан ли данный шаг с только что прошедшим и вызвавшим некий ажиотаж (и беспокойство) на Западе саммитом «Россия – Африка». Но понятно, что Константинополь и симпатизирующая ему американская «паства» работает. Пару недель назад решение о признании украинской автокефалии приняла Элладская православная церковь, хотя внутри нее очевиден разброд по данному вопросу», – говорится в сообщении.

              Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин тоже увидел  связь между новостями из Александрии и недавней поездкой Майка Помпео в Афины.

              «Безусловно, была оказана поддержка западного мира в лице США. Позиция Александрийского патриарха связана с его близостью к греческой церкви, а также «нежеланием ссориться с Варфоломеем лично. Но это решение нельзя назвать ударом по РПЦ. Теперь не надо будет оплачивать поездки Александрийского патриарха в Москву. Даже сэкономят на этом», – сыронизировал эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД.

              Лункин уверен: в будущем, когда константинопольскую патриархию возглавит преемник Варфоломея, другим православным церквям, в том числе и Афинам и Александрии, так или иначе придется восстанавливать отношения с Московским патриархатом.

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