США создают «православный Евросоюз»

Штаты пытаются усилить раскол православного мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В частности, именно после визита его американского коллеги Майка Помпео в Афины архиепископ всея Греции Иероним вдруг объявил о признании украинских раскольников из ПЦУ. Насколько активно Вашингтон пытается ссорить между собой Церкви и как православие встраивают в западную либеральную систему ценностей?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обвинил США в попытке продвигать раскол во всем православном мире. В частности, по его словам, именно американцы создают условия для дискуссии вокруг признания так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Лавров заявил об этом в Москве по итогам переговоров с коллегой из Греции Никосом Дендиасом.

Министр отметил: до того, как глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всея Греции Иероним направил «мирное письмо» главе ПЦУ Епифанию, в Афины приезжал госсекретарь США Майк Помпео, который «не скрывал, что среди вопросов, которые он там решал, был и этот вопрос». «Глава раскольнической ПЦУ Епифаний публично заявлял, что создание этой структуры было бы невозможным без прямой поддержки США», – пояснил Лавров.

Глава МИД России добавил, что «спецпредставитель США по свободе вероисповедания вопреки своему титулу, который, в общем-то, объясняет, чем он должен заниматься, публично призывает к тому, чтобы все признавали раскольников».

При этом Лавров подчеркнул, что в Москве не видели официального признания Элладской православной церковью автокефалии ПЦУ, а только слышали о письме архиепископа Иеронима.

Напомним, в октябре архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал автокефалию ПЦУ. После этого Русская православная церковь (РПЦ) прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви.

В конце октября глава ПЦУ Епифаний посещал Вашингтон, где обсуждал с Помпео «сдерживание» России. Самозваный митрополит обсудил вопросы защиты религиозной свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины.

ПЦУ была создана год назад по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об автокефалии, в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя (Фанара). РПЦ прекратила с Фанаром евхаристическое общение.

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Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко напомнил: не только визит Помпео в Афины можно связать с решением Элладской церкви признать ПЦУ.

«Работа в этом направлении ведется давно. Посол США в Афинах Джеффри Пайетт раньше занимал такую же должность в Киеве. Он один из организаторов Майдана. Неслучайно именно такой деятель оказался потом в Греции. И Пайетт, и другие дипломаты США давно встречались с представителями епархий Греции и обрабатывали их. В Афинах звучали голоса, что Москва давит на греческих иерархов. На самом же деле, приходится говорить о давлении со стороны США, хотя эта тема замалчивалась», – сказал Петрушко газете ВЗГЛЯД.

По его словам, американские политики добиваются раскола православного сообщества, «в котором РПЦ всегда занимала доминирующее по своему влиянию положение». «Таким образом они пытаются снизить влияние русского православия в мире», – сказал эксперт.

Протоиерей Всеволод Чаплин назвал очевидным, что американцы и греческая епархия «действуют заодно и оказывают влияние на православные Церкви для того, чтобы они поддержали порошенковско-фанарский автокефальный проект». Он посетовал, что Москва на уровне официальной дипломатии «ведет себя чересчур политкорректно, как бы не понимая того, что религиозный фактор становится одним из главных». Чаплин убежден, что Россия должна «действовать наступательно», например, пойти по пути создания другого, истинно православного Константинопольского патриархата.

«Вот американцы это понимают и действуют весьма жестко. США всегда пытались откровенно влиять на решения Константинополя. Они неоднократно продавливали свои кандидатуры.

Скажем, они сместили патриарха Максима и провели в 1948 году на патриарший престол американца греческого происхождения Афинагора»,

– сказал Чаплин газете ВЗГЛЯД. Протоиерей подчеркнул, что Константинопольский патриархат, который сейчас пытается «переформатировать православный мир», по сути, стал филиалом Госдепа.

«Смысл реформ Фанара – это встраивание православия в западную систему ценностей, либеральную повестку дня. Фанар пытается создать некий «православный Евросоюз» под условием своего жесткого диктата. Ради этого, скажем, был созван в 2016 году Критский собор, который принял прозападные документы», – напомнил собеседник.

Тем временем на сайте Московской патриархии вечером в среду появился список шести епархий Элладской церкви, посещение которых российским паломникам отныне не рекомендуется. В черный список вошла и сама Афинская епархия в греческой столице.

Как отмечало ранее РИА «Новости», в отличие от Константинополя, Русская церковь не стала применять те или иные санкции на всю Элладскую церковь. Это неудивительно, ведь внутри нее назрел раскол из-за украинского вопроса. В любом случае появление запретного списка и прекращение паломничества из России нанесет по экономике Греции крайне болезненный удар.

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