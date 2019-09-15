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Арктика отпугивает туристов дикими ценами

Доля россиян в круизах в Арктику растет из года в годФото: РИА Новости
Мода на экзотический арктический туризм добралась и до России. Число россиян, выбирающих вместо южных морей северное белое безмолвие, серьезно выросло этим летом. Правда, за удовольствие посмотреть на бескрайние льды и белых медведей придется заплатить минимум вдвое дороже, чем за то же самое в соседней Норвегии.  Подробности...
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Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о власовцах

Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителямФото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршала Конева, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие власовцы. Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно. Подробности...
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Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворьеФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
За почти две тысячи лет существования христианства Церкви чаще разъединялись, чем объединялись. Тем ценнее принятое в день церковного нового года решение о возвращении большинства приходов «Русского экзархата» в Западной Европе под руку Московской патриархии. В РПЦ это событие уже объявили завершением «драмы разделения русского народа». Смирится ли Константинополь с воссоединением Русской православной церкви? Подробности...
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Атака дронов взорвет мировой рынок нефти

Атака дронов по нефтеобъектам Саудовской Аравии может стать началом новой войныФото: кадр из видео
Воздушный удар беспилотников хуситов по важнейшим энергообъектам Саудовской Аравии и резкие заявления США в адрес Ирана могут обернуться новой полномасштабной войной на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия уже признала потерю половины нефтедобычи. Эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель и новый глобальный экономический кризис. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Объявился наследник Золотой Орды

Сергей Зацаринный, писатель
Умению соседей использовать историю себе во благо нужно отдать должное. Они практически на ровном месте сумели выстроить вполне вменяемую идеологическую концепцию, дающую их государственности надежную многовековую основу. Подробности...
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Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал, Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако, как идеолог американского экспансионизма, он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...
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Откуда берутся Гитлеры в российских школах

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Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
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          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Для вас венчание в церкви, это:

              Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

              Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворье   15 сентября 2019, 19:56
              Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
              Текст: Антон Крылов

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              За почти две тысячи лет существования христианства Церкви чаще разъединялись, чем объединялись. Тем ценнее принятое в день церковного нового года решение о возвращении большинства приходов «Русского экзархата» в Западной Европе под руку Московской патриархии. В РПЦ это событие уже объявили завершением «драмы разделения русского народа». Смирится ли Константинополь с воссоединением Русской православной церкви?

              В каких-то случаях размежевание христиан было вызвано богословскими причинами – например, Западная и Восточная церкви не смогли договориться о том, исходит ли Святой дух от Отца и Сына или только от Отца и о ряде других принципиальных догматов.

              В каких-то непосредственной причиной разделения стали обвинения в коррупции – Мартин Лютер возмутился тем, что католическая церковь торгует индульгенциями, и после того, как папа римский за это отлучил его от церкви, стал первым и главным отцом Реформации.

              Веселее всех получила независимость англиканская церковь – никаких серьезных разночтений с католиками у них не было, просто Папа не разрешил королю Генриху VIII развестись с первой женой Екатериной Арагонской. Пришлось королю завести свою церковь и объявить себя ее главой. В результате Генрих женился еще пять раз, побил ли позднее его рекорд российский царь Иван Грозный, историки до сих пор точно сказать не могут – есть разные версии.

              Настоящий «парад суверенитетов» в церковном мире случился в XIX и XX веках. По мере ослабления и распада Османской империи независимость от Константинополя получили Сербская, Болгарская, Румынская, Элладская и другие православные церкви. Не всегда процесс обретения автокефалии шел мирно, не обходилось без взаимных упреков и обвинений. Например, автокефалию Болгарской церкви Фанар не признавал более 80 лет.

              Распад Российской империи также не добавил единства православному миру. Константинополь в 20-е годы взял под свое крыло Эстонскую православную церковь, Финляндскую православную церковь и уже в 30-е годы – Архиепископию приходов русской традиции в Западной Европе. При этом другая церковь, в которую входили эмигранты – Русская православная церковь заграницей (РЦПЗ) на протяжении десятилетий конфликтовала как с Московским патриархатом, так и с Архиепископией.

              Трижды в ХХ веке Архиепископия пыталась объединиться с РПЦ, но безуспешно. В итоге РПЦЗ оказалась первой на пути воссоединения – в 2007 году она стала самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.

              Архиепископию приходов русской традиции в Западной Европе до недавнего времени все устраивало в ее статусе самоуправляемого экзархата Константинопольского патриархата. Официальных переговоров о возвращении в Московский патриархат не велось.

              То, что они вообще начались – стопроцентная «заслуга» Константинопольского патриархата, который в 2018 году на фоне споров об украинском томосе вдруг принял решение отменить автономию Архиепископии и слить ее с греческими и другими не имеющими отношения к русской традиции приходами. Вину Фанара признают даже активные враги РПЦ: «очень странным поступком» называет решение Константинополя «Новая газета», весь текст которой выстроен на хуле РПЦ и превозношении «революционной» и «демократической» западной церковной философии.

              7 сентября враги Русской православной церкви праздновали победу: несмотря на то, что простое большинство приходов Архиепископии проголосовало за принятие прошения о возвращении в РПЦ, но для принятия общего решения было необходимо квалифицированное большинство, то есть две трети голосов. Чуть-чуть не хватило.

              14 сентября Священный синод принял в состав Русской православной церкви лично главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Ренетто), а также клириков и приходы, которые желают последовать за ним.

              Остальные могут пытаться договориться с Константинополем или любой другой православной Церковью – их в Западной Европе много. Другой вопрос, что открыто конфликтует с Москвой только Фанар.

              Интересная деталь, характеризующая время: в релизе патриархии говорится, что обсуждение и решение было принято «посредством способов удаленной связи». 

              Патриарх Кирилл очень высоко оценил принятое решение: «Реализация этого прошения закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом и разделения русских, живущих за границей. И то, что это произошло в первый день церковного нового года (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому), помогает понять, что это воссоединение – навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит», – заявил он в проповеди в храме святой равноапостольной княгини Ольги в Останкино.

              «Это не просто церковное деяние – это последний акт, который закрывает драму революции и Гражданской войны, драму разделения нашего народа»,

              – подчеркнул глава РПЦ.

              Исполняющий обязанности пресс-секретаря патриарха Владимир Легойда особо отметил, что мнение Константинополя по поводу принятого решения Москву не интересует.

              «Позиция Фанара в данном вопросе нерелевантна. Русская церковь никогда не рассматривала переход митрополита Евлогия (основателя Архиепископии) и общин нынешней Архиепископии в юрисдикцию Константинополя как канонически законный... Да и Константинопольский патриарх в 1931 году принимал их «временно», до нормализации положения Русской церкви», – сказал он в интервью ТАСС.

              Разумеется, Константинополь так просто не смирится с решением большинства приходов Архиепископии и будет пытаться их вернуть с использованием как церковных, так и мирских методов. Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворье. Хотя, как отмечает РИА «Новости», по французским законам каждый приход – абсолютно самостоятельное юридическое лицо, имеющее право распоряжаться собственным имуществом.

              В любом случае никакие действия Фанара уже не смогут изменить произошедшего. Разделившаяся в начале ХХ века Русская церковь снова объединена. Это может нравиться и не нравиться, но вызванный революцией 1917 года политический раскол закончен.


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